Mercedes-AMG GLB35: la versione sportiva debutta sul mercato italiano

Di Dario Montrone lunedì 16 marzo 2020

La nuova Mercedes-AMG GLB35, versione sportiva della SUV compatta a sette posti, è disponibile anche sul mercato italiano.

Sul mercato italiano debutta la Mercedes-AMG GLB35, versione sportiva della SUV compatta Mercedes-Benz GLB, in vendita al prezzo base di 58.200 euro ed equipaggiata con il motore a benzina 2.0 Turbo da 306 CV di potenza e 400 Nm di coppia massima, nonché disponibile anche nella configurazione a sette posti dell'abitacolo.

Inoltre, la nuova Mercedes-AMG GLB35 è dotata anche di trazione integrale 4Matic Performance AMG e cambio automatico a doppia frizione 8G Speedshift DCT AMG ad otto rapporti. Il dispositivo Race Start, invece, prevede la funzione 'launch control' e consente alla SUV compatta della Stella in chiave sportiva di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,2 secondi.

Tra le altre caratteristiche della nuova Mercedes-AMG GLB35 figurano il sistema Dynamic Select AMG con le modalità di guida Slippery, Comfort, Sport e Sport+, abbinato al dispositivo AMG Dynamics con le funzioni Basic e Advanced, più l'impianto frenante che prevede le pinze dei freni di colore argento - anteriori fisse a quattro pistoncini con i freni a disco in ghisa da 350x34 mm e posteriori a pugno ad un pistoncino con i freni a disco in ghisa da 330x22 mm - con il lettering AMG per l'avantreno.