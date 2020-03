Alcantara® e Czinger 21C: una nuova soluzione per gli interni

Di Tommaso Giacomelli lunedì 16 marzo 2020

Alcantara® ha collaborato con Czinger Vehicles per la realizzazione degli interni della 21C, una hypercar esclusiva prodotta in soli 80 esemplari.

Alcantara® ha stretto una collaborazione con Czinger Vehicles per realizzare degli interni altamente personalizzati per il modello 21C, l'ultima creatura del costruttore di automobili. Riguardo a ciò sono stati realizzati da Alcantara® particolari sedili, pannelli porta, il volante fino al pannello di controllo. L'Azienda italiana, fondata nel 1972, ha usato per queste applicazioni inedite e all'avanguardia del materiale leggero e sostenibile (Alcantara è 100% Carbon Neutral dal 2009) per personalizzare gli interni di questa hypercar.



Una variante da strada e una da pista

La Czinger 21C è una vettura esclusiva, sono stati realizzati soltanto 80 esemplari, tutti fatti a mano a Los Angeles. Ovviamente gli interni sono altamente personalizzabili, infatti si può avere una 21C da strada con Alcantara® beige chiaro, color ecru, oppure si può optare per una variante da pista, super leggera, con l'eliminazione del sedile posteriore e una lavorazione in Alcantara® nera con effetto 3D, realizzata su misura. L'auto da

strada presenta un intreccio nella parte centrale della seduta realizzato a mano, arricchita da una coppia di linee tubolari, con fianchetti laterali delle sedute in Alcantara nera. Gli interni della 21C da pista vestono quasi interamente Alcantara® di color nero. Il sedile del guidatore è caratterizzato da goffrature 3D che creano un motivo esagonale, realizzato con un processo di goffratura esclusivo dell'Azienda italiana che utilizza una speciale combinazione di calore e pressione.



La filosofia alla base del progetto

L'attività di Alcantara® è stata portata avanti nel Complex Manufacturing Center, situato presso lo stabilimento produttivo in Umbria. Il design spettacolare e iconico della 21C si basa sul concetto di arte funzionale coniugata con massime performance. L’arte è un tema importante anche per Alcantara, che da molto tempo collabora con artisti, designer, musei in tutto il mondo, grazie alla versatilità del suo materiale, che vanta una combinazione unica di qualità sensoriali, estetiche e funzionali.