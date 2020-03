Dacia Sandero Stepway: nuove foto spia

Di Tommaso Giacomelli lunedì 16 marzo 2020

Dacia Sandero Stepway è stata immortalata in una serie di foto spia nei ghacci del Nord Europa. Dovrebbe uscire nel corso del 2020.

Una Dacia Sandero Stepway è stata immortalata in una serie di foto spia, in una danza sul ghiaccio nel Nord Europa. La compatta di Dacia presenta una carrozzeria fortemente nascosta dietro uno strato di mimetizzazione piuttosto importante, che non mostra con chiarezza quelle che saranno le forma della sua prossima (terza) generazione. Nel frattempo i collaudatori di questo test di sviluppo sembrano divertirsi molto nella loro avventura sui ghiacci. Fondamentalmente la Stepway è una Dacia Sandero con alcune parti dall'aspetto da "fuoristrada" come passaruota in plastica, paraurti anteriore, posteriore e corrimano differenti.



Piattaforma CMF-B

La nuova generazione si baserà sulla piattaforma CMF-B, la stessa utilizzata sulla nuova Renault Clio ma in una versione leggermente più semplificata, per motivi di sicurezza e al fine di migliorarne la maneggevolezza. Naturalmente vi è anche un motivo più economico per poter utilizzare la una piattaforma comune per più modelli della famiglia del Gruppo Renault. Per ora non ci sono ancora delle informazioni riguardo ai motori ma bisogna aspettarsi che il motore a benzina TCe 90 e il motore diesel dCI 95 rimangano nel nuovo modello. Forse il motore a benzina TCe 130 del Duster farà capolino nella nuova Duster. Stilisticamente dovrebbero esserci molti elementi in comune proprio con la più recente Duster. La Duster Stepway arriverà nel corso del 2020.