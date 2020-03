Coronavirus: FCA Italy e Maserati sospendono la produzione in Italia

Di Junio Gulinelli lunedì 16 marzo 2020

Il Gruppo ha comunicato stamane la sospensione degli stabilimenti italiani fino al 27 marzo. Chiudono anche le fabbriche in Serbia e Polonia





Anche Fiat serra i ranghi contro il Coronavirus. Il Gruppo ha comunicato questa mattina la chiusura, fino al 27 marzo, della maggior parte degli stabilimenti europei di FCA Italy e Maserati.

Nello specifico la produzione sarà sospesa negli impianti italiani di Melfi, G. Vico (Pomigliano), Cassino, Carrozzerie Mirafiori, Grugliasco e Modena. Nel resto d’Europa chiuderanno anche Kragujevac, in Serbia, e Tychy, in Polonia.

Da quanto si legge nel comunicato arrivato questa mattina, il piano d’emergenza punta a ottimizzare la produzione durante queste settimane di diminuzione della domanda, in modo da mettere in condizione le fabbriche di ripartire quanto prima possibile, passata l’emergenza sanitaria del Coronavirus e riattivatasi la domanda del mercato.

Nel resto degli impianti che rimarranno aperti, FCA si è impegnata a modificare i processi di produzione per mettere in sicurezza i suoi lavoratori. Le misure riguarderanno nello specifico l’aumento della distanza di sicurezza tra i dipendenti, l’aumento degli interventi di pulizia e igenizzazione delle strutture, mentre per gli uffici è stata scelta l’opzione dello smart working.