Colpo di scena, GP di Melbourne annullato!!!

Di nicopatrizi giovedì 12 marzo 2020

I team decidono di non disputare la corsa in solidarietà con la McLaren

Ore 16.00: L'emergenza COVID-19, dopo avere già colpito duro la MotoGp, la Formula E ed il WEC, affonda anche la Formula Uno. Dopo la notizia di un meccanico McLaren positivo all'infezione, i team managers della massima Formula hanno effettuato una riunione operativa e da questa riunione sarebbe giunta la decisione unanime di non gareggiare, sia per solidarietà con la McLaren sia per motivi precauzionali.

Ore 17.00: La notizia è già arrivata alle orecchie dei giornalisti sportivi che la hanno prontamente ridiffusa sui canali social. La FIA avrebbe preso atto della decisione e tra qualche ora, quando in Australia sarà giorno, dovrebbe comunicare ufficialmente la cancellazione della gara. Le troupe televisive hanno ricevuto la comunicazione di non presentarsi domani per le prove libere.

Ore 17.25: Al momento i meccanici dei team, salvo ovviamente quelli McLaren già ritirati, non sarebbero al corrente della notizia, ma è quasi certo che nel corso della notte australiana le squadre verranno informate.

Ore 18.00: La FIA non ha ancora emesso un comunicato ufficiale sulla cancellazione della gara australiana, ma è opinione che l'emissione del comunicato sia questione di ore.

A questo punto, con il GP d'Australia al 99% annullato, è molto probabile che a catena salti la gara del Bahrein del prossimo weekend. Non ci sarebbe tempo per il rimanente staff della McLaren di uscire dal regime di quarantena, anche se tutti i contatti del meccanico positivo sarebbero stati isolati. Per la prima volta nella sua storia la Formula Uno cancella una gara per ragioni sanitarie. Vale la pena ricordare che la massima Formula non si era mai fermata nemmeno di fronte a situazioni imbarazzanti come quella di Indianapolis 2005, quando a causa di gravissimi problemi di affidabilità delle gomme Michelin, solo sei vetture presero il via della gara vinta dalla Ferrari di Michael Schumacher ai danni di Rubens Barrichello. A questo punto, lo start della Formula Uno potrebbe essere rinviato al 5 di Aprile in Vietnam, gara per il momento confermata dagli organizzatori. Il protrarsi della emergenza in Europa potrebbe però portare a spiacevoli conseguenze anche per la debuttante corsa di Hanoi. Autoblog comunicherà gli aggiornamenti sulle eventuali modifiche al calendario F1 "as they happen".

N.M.B.