Fiat 500 Vs Honda e, a confronto sulla carta

Di Junio Gulinelli giovedì 12 marzo 2020

Quale scegliere tra le due nuove city car fashion a zero emissioni? Dimensioni, autonomia, prestazioni e prezzi a confronto





Il futuro delle city car passa irrimediabilmente per l’elettrificazione. Già diverse delle utilitarie in commercio sono state proposte anche con l'alternativa a zero emissioni e, recentemente, tra le più piccole del mercato a passare alle batterie ci sono due interessanti new entry, comparabili per caratteristiche e prezzo.

Sono la nuova Fiat 500 e la Honda e. Entrambe avranno un ruolo rilevante nella mobilità delle grandi città europee e si faranno concorrenza l’una con l’altra. Ancora non abbiamo avuto la possibilità di provarle ma, almeno sulla carta, disponiamo di tutti i dettagli e le informazioni per avere un’idea sui loro punti forti e deboli.

Fiat 500 VS Honda e: qual è la più grande?

Guardandole attraverso la lente delle dimensioni risulta chiaro che sono due auto elettriche perfette per muoversi nella città. La Honda e è leggermente più grande rispetto alla Fiat 500. L'italiana, però, offre un portabagagli più capiente, mentre entrambe mettono a disposizione spazio per quattro passeggeri. Ecco i numeri.

La Honda e misura 3.894 mm in lunghezza, 1.752 mm in larghezza e 1.512 mm in altezza, con un passo di 2.530 mm. 171 litri è infine il volume di carico del bagagliaio. Passando alla Fiat 500, è lunga 3.631 mm, larga 1.687 mm, con u passo di 2.320 mm e un bagagliaio di 185 litri.

Fiat 500 VS Honda e: meccanica

La meccanica, l’autonomia e i tempi di ricarica sono ovviamente i due punti cruciali per un’auto elettrica. La Honda e, tanto per cominciare, viene proposta con due step di potenza: 100 kW (136 CV) e 113 kW (154 CV). La Fiat 500 ha invece un’unica soluzione, un motore elettrico da 87 kW (117 CV).

Fiat 500 VS Honda e: autonomia

Seppur leggermente meno potente, la Fiat 500 vince però, con ampio margine, la sfida sull’autonomia con la Honda e. Grazie alla sua batteria da 42 kWh dichiara infatti fino a 320 km di autonomia (WLTP), mentre la giapponese è alimentata da un pacco batterie da 35,5 kWh che le permettono di percorrere fino a 222 km con una sola ricarica.

Tempi di ricarica: chi è più veloce tra la Honda e la Fiat 500

Per quanto riguarda la Fiat 500, per ricaricare la batteria all'80% servono 35 minuti, mentre bastano 5 minuti per far crescere l'autonomia di 50 km. Honda dichiara mezz’ora di tempo per la ricarica all’80% tramite presa rapida da 50 kW.

Fiat 500 VS Honda e: i prezzi

La nuova Honda e è già in vendita in Italia. Il suo prezzo di partenza è fissato a 35.500 euro per la versione con motore da 100 kW, Nel caso della nuova Fiat 500 il listino non è ancora stato svelato, anche se come riferimento c’è il prezzo della versione di lancio ‘La Prima’ acquistabile a 37.900 euro.