F1, GP Australia 2020: orari, diretta tv e streaming live

Tutti gli orari del primo GP della stagione 2020 della massima Formula

Nonostante l'apprensione per il Coronavirus la stagione 2020 della Formula Uno è pronta a scattare in Australia, sul circuito di Melbourne. Ferrari, Aston Martin (la ex-Red Bull) e Renault sono pronte a lanciare il guanto di sfida allo squadrone Mercedes che con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas punta a fare ancora incetta di vittorie e titoli. Ma Charles Leclerc e Sebastian Vettel sono pronti a intralciare i piani dello squadrone tedesco. Un occhio di riguardo poi alla presenza dell'Alfa Romeo, la ex-Sauber, che schiererà l'unico italiano in griglia, Antonio Giovinazzi, affiancandolo al veterano Kimi Raikkonen, campione del Mondo F1 nel 2007 con la Ferrari. La pista di Melbourne si conferma un tracciato tradizionalmente ostico. Pur molto più veloce del suo predecessore Adelaide, presenta parecchie insidie nelle veloci insiemi di doppie curve tra cui, temutissima, l'accoppiata "Brabham"-"Jones" subito dopo il via. Il tracciato di Melbourne misura 5303 km e verrà ripetuto dai piloti per 58 giri; il record della pista è di Valtteri Bottas, vincitore della passata edizione, con 1:25.580.





GP Australia 2019: gli orari in Tv

Ore 2: Prove Libere 1 (Sky Sport 1 e Sky Sport Formula 1)

Ore 6: Prove Libere 2 (Sky Sport 1 e Sky Sport Formula 1)

Sabato 14 Marzo:

Ore 4: Prove Libere 3 (Sky Sport 1 e Sky Sport Formula 1)

Ore 7: Qualifiche ufficiali (Sky Sport 1 e Sky Sport Formula 1; DIFFERITA su TV8 alle 14)

Domenica 15 Marzo:

Ore 6:10 : GARA (Diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport Formula 1; DIFFERITA su TV8 alle 14)