FCA What's Behind: parte la seconda stagione [Video]

Di Rosario Scelsi mercoledì 11 marzo 2020

Torna in scena FCA What's Behind, che mostra in video il "dietro le quinte" della ricerca e dello sviluppo del noto gruppo automobilistico italo-statunitense. Telecamere accese, quindi, per la seconda stagione di un format che offre uno spaccato del lavoro "nascosto", cioè di quello compiuto attorno al prodotto.

In questa nuova edizione, i riflettori sono puntati sui cambiamenti di processi, metodi e tecnologie, che accompagnano l'evoluzione verso veicoli elettrificati sempre più connessi e autonomi. Un modo per capire come FCA si sta muovendo nel quadro della mobilità sostenibile, giovandosi della visione di fotogrammi esplicativi, che consegnano uno spaccato della situazione attuale.

Il frutto di questo lavoro è un reportage coinvolgente, che fa conoscere meglio il lavoro del gruppo e le tendenze in atto. La prima stagione di FCA What's Behind aveva messo a fuoco gli aspetti legati allo sviluppo del prodotto; ora si è scelto di seguire le trasformazioni del comparto.

Le immagini più spettacolari di luoghi inaccessibili saranno lo scenario sempre più globale delle nuove sfide e mostreranno in concreto l'impegno nella ricerca e nello sviluppo. Tanti i cambiamenti in atto nel settore automotive: il Gruppo FCA se ne fa interprete, ma senza rinunciare ai suoi valori cardine.