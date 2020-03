Formula E, Valencia al posto di Roma?

Di nicopatrizi mercoledì 11 marzo 2020

Potrebbe essere recuperata in Spagna la gara prevista all'EUR a inizio Aprile

L'emergenza Coronavirus sta mettendo in grave crisi il prosieguo della stagione 2019/2020 della Formula E con il prossimo round di Roma del 3 e 4 Aprile definitivamente annullato e forti dubbi anche sulla disputa di quello del 18 Aprile a Parigi. Per cercare di salvare il salvabile, gli organizzatori stanno pensando di disputare le gare "in bilico" o annullate in altri circuiti. E'notizia recente che la gara prevista all'EUR il primo weekend di Aprile e poi annullata a causa delle pesantissime restrizioni governative per contenere l'infezione Covid-19 potrebbe essere disputata a Valencia nella medesima data.

Le vetture della categoria elettrica sono già nella città spagnola, trasportate lì dopo il round di Marrakech di fine Febbraio, e l'intento degli organizzatori della Formula E è effettuare una gara al Ricardo Tormo occupando lo "slot" lasciato libero da Roma. E non è neppure escluso che a Valencia si disputi una seconda gara, valida quale "recupero" di un round tra Hong Kong -cancellato per i tumulti di inizio anno- e Sanya -primo a pagare le conseguenze dell'allarme Coronavirus-. Il calendario della Formula E è comunque in continua evoluzione, a causa del progredire dell'epidemia in altri paesi europei. E come già accennato all'inizio c'è un grosso punto interrogativo sulla gara di Parigi del 18 Aprile, alla luce della crescita delle notifiche di infezione nell'Esagono.

A Seul invece si dicono fiduciosi sulla disputa della gara del 3 Maggio. Le misure di contenimento del focolaio di Daegu sembrano funzionare molto bene ed i casi stanno iniziando a diminuire. Non è neppure escluso che Sanya "rientri in pista" con un leggero rinvio sulla data originale del 21 Marzo: ieri la città dell'Hainan ha dichiarato che la diffusione del Coronavirus è stata contenuta con successo con un numero di casi limitato. Per il rush finale non sono poi escluse gare doppie a Berlino (21 Giugno) e New York (11 Luglio).