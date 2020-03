Audi E-Tron GT: le foto spia

Di Tommaso Giacomelli martedì 10 marzo 2020

Sulle strade innevate della Svezia, si sono tenuti i test della Audi E-Tron GT, della quale sono giunte delle foto spia.

Nuove foto spia provenienti dal Nord Europa innevato, ci mostrano stavolta quello che è un prototipo di un modello chiamato Audi E-Tron GT. La coupé a zero emissioni di Ingolstadt si rivela su strada con una mimetizzazione non troppo invadente, che mostra i gruppi ottici in modo quasi completo. Il Concept presentato in passato aveva una striscia LED sul retro che si estendeva su tutto il cofano del bagagliaio per unire i fanali posteriori e, sebbene non sia immediatamente evidente sul muletto, sembra che sia confermata.



Supposizioni

Sembra evidente che l'Audi E-Tron GT sarà quasi una copia carbone del concept che fu svelato a novembre 2018 al Los Angeles Auto Show. Rispetto a quella versione, sul muletto di prova ci sono soltanto alcuni cambiamenti minori, come le maniglie delle porte tradizionali e specchi più grandi per citarne alcuni, ma la vettura elettrica rimane quasi interamente fedele alla showcar. Questo significa che Audi presto avrà in vendita un veicolo elettrico attraente per competere in quello che diventerà un segmento affollato in pochi anni. Tesla sta per affrontare più concorrenza del previsto, non solo da parte del gruppo Volkswagen, ma anche da Daimler con i modelli Mercedes EQ e Jaguar Land Rover con l'imminente Jaguar XJ completamente elettrica.