Autodromo di Monza: calendario delle gare 2020

Di Rosario Scelsi martedì 10 marzo 2020

Tanti impegni in pista sul circuito di Monza, che accoglierà un ricco assortimento di gare nel corso del 2020. Regina della serie, ovviamente, la Formula 1.

Per l'Autodromo Nazionale di Monza si profila una stagione densa di appuntamenti, con alcune novità rispetto al passato. Nel tempio italiano della velocità sono attesi infatti alcuni rendez-vous agonistici mai ospitati prima nel suo nastro d'asfalto. Il cartellone sportivo 2020 del tracciato brianzolo prevede dodici weekend di gara.

La collana di eventi si arricchisce quest'anno di tre serie nuove per l'impianto lombardo: i campionati Creventic 24H Series, DTM e World Endurance Championship, che debutteranno a Monza, portando in Italia le sfide di Hankook 12H Monza, DTM Monza Round 2020 e WEC 6 Hours of Monza.

Ad aprire le danze della stagione sportiva ci penserà, tuttavia, un appuntamento "classico": quello con la 4 Hours of Monza dell'European Le Mans Series, che nella giornata di domenica 10 maggio regalerà al pubblico lo spettacolo dei duelli fra LMP2, LMP3 e LMGTE. Poi sarà il turno, nel fine settimana successivo, delle animate battaglie proposte dai campionati italiani di ACI Sport.

La prima novità del calendario arriverà nel weekend del 28 giugno, con lo sbarco competitivo a Monza delle vetture del campionato DTM. Questi bolidi si dovevano ritrovare nel tempio italiano della velocità già in questo mese, per una sessione di test collettivi, ma il dramma del Coronavirus ha fatto assumere delle decisioni di buonsenso.

Insieme alle auto del Deutsche Tourenwagen Masters scenderanno in pista, nelle gare di contorno, i modelli delle serie DMV GTC, W Series, Porsche Carrera Cup France e Lotus Cup Europe. A luglio, nelle giornate di venerdì 10 e sabato 11, il pubblico potrà deliziarsi con le alchimie agonistiche dell'endurance, con la Hankook 12H Monza per GT e Turismo, prevista inizialmente per fine marzo.

A settembre la scena sarà dominata, ovviamente, dalla Formula 1, con il prestigioso Gran Premio di Monza, in programma nel fine settimana del 6 settembre, affiancato da FIA F2 Championship, FIA F3 Championship e Porsche Mobil 1 Supercup. Dal 18 al 20 settembre, invece, gli appassionati di auto storiche potranno soddisfare i loro interessi con la Monza Historic di Peter Auto che porterà in pista i migliori modelli racing d'epoca.

La settimana dopo i motori torneranno a rombare sul tracciato brianzolo per l'appuntamento dell'International GT Open (25-27 settembre), accompagnato dalle monoposto della Euroformula Open. Seguirà la sfida della 6 Hours of Monza (2-4 ottobre), inserita nel FIA World Endurance Championship 2020. Spazio, poi, per il Porsche Festival (10-11 ottobre), per il secondo ACI Racing Weekend (16-18 ottobre), per il 5° Special Rally Circuit by Vedovati Corse (14-15 novembre) e per il Monza Rally Show (4-6 dicembre), che farà calare il sipario stagionale del circuito lombardo.