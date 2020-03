Mercedes-Benz: presentati i nuovi Vito ed eVito

Di Tommaso Giacomelli martedì 10 marzo 2020

Mercedes-Benz ha presentato i suoi nuovi veicoli commerciali Vito ed eVito. La versione elettrica raggiunge un'autonomia di ben 421 chilometri.

Mercedes-Benz produce veicoli commerciali da molto tempo, così a Stoccarda hanno presentato i nuovi Vito ed eVito, due mezzi che si basano su punti di forza come: versatilità, flessibilità e un rapporto qualità prezzo equilibrato. Entrambi i modelli sono ampiamente aggiornati dentro e fuori per restare al passo coi tempi. L'eVito è rivolto ad aziende o proprietari che necessitano di un veicolo passeggeri senza emissioni, dalla coppia elevata e dall'autonomia di 421 chilometri. Il classico Vito utilizza un motore diesel a quattro cilindri "efficiente e potente" della famiglia di motori OM. L'eVito sviluppa 201 cavalli, mentre il Vito diesel può arrivare fino a 236 cavalli.



Dotazioni

Entrambe le versioni sono disponibili con sospensioni pneumatiche Airmatic e promettono una maggiore sicurezza grazie all'assistenza alla frenata attiva e al sistema Distronic di Mercedes-Benz. La fotocamera posteriore è stata migliorata per facilitare il backup e il veicolo offre uno specchietto retrovisore digitale. Per avere un maggior intrattenimento per chi è in viaggio, i furgoni sono dotati di nuovi sistemi di infotainment. All'interno sono stati apportati dei miglioramenti, grazie all'utilizzo di nuovi coprisedili, mentre esteticamente è stata introdotta una nuova griglia del radiatore, dal design unico.



Funzioni

Il furgone eVito è un veicolo a zero emissioni progettato espressamente per il trasporto di passeggeri. Mercedes-Benz afferma che il veicolo funzionerà come una navetta da hotel, un taxi o un veicolo per la condivisione dei viaggi. In più si caratterizza per avere un aspetto diverso rispetto ad altri veicoli della gamma. La trasmissione elettrica alimenta solo le ruote anteriori e presenta una trasmissione a rapporto fisso, un sistema di raffreddamento ed elettronica in un'unità compatta. L'energia è immagazzinata in una batteria agli ioni di litio. L'eVito prova a lanciarsi prepotentemente nella mobilità del "futuro" con tante doti di prima qualità, che la rendono una vera Mercedes-Benz di razza.