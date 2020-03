Porsche Club GT: slitta la prima gara di Misano per il Coronavirus

Di Rosario Scelsi lunedì 9 marzo 2020

Un confronto al limite, sulle 911 racing e stradali, nel segno dell'adrenalina. Il Porsche Club GT punta ad emozionare, ma deve fare i conti col Coronavirus.

L'emergenza Coronavirus sposta in avanti la tappa inaugurale del Porsche Club GT. Questo rinvio cambia la geografia del calendario agonistico del nuovo monomarca di time attack, il cui primo round era in programma per il 22 marzo al Misano World Circuit.

Il Covid-19 fa slittare, quindi, il confronto col cronometro dei protagonisti della serie, promossa dal Porsche Club Umbria e riconosciuta ufficialmente da ACI Sport.

La nuova collocazione della gara di Misano e le rinnovate alchimie del cartellone sportivo 2020 saranno ufficializzate quanto prima, tenendo ovviamente conto delle future misure di contenimento del Coronavirus. Al momento si conferma il round di Imola dell'11 aprile, che diventa (salvo ulteriori rinvii) l'appuntamento di apertura della stagione.

Il Porsche Club GT, recitato dalle 911 racing e stradali, toccherà alcuni dei più importanti circuiti italiani e proporrà lo spettacolo della ricerca del limite individuale e dunque del giro più veloce, in un quadro interamente votato all'adrenalina, nel segno della passione per le auto della casa di Stoccarda.