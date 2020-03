Fiat 500 LEGO Creator Expert

Di Junio Gulinelli lunedì 9 marzo 2020

L'iconica city car italiana in una versione in miniatura con 960 mattoncini





La scorsa settimana abbiamo conosciuto la nuova Fiat 500e, una vera e propria rivoluzione per il marchio italiano. Ma questa new entry alla spina non è stata l’unica Cinquecento ad arrivare sul mercato. LEGO ha infatti aggiunto una nuova auto al suo catalogo di modellini ed è proprio la Fiat 500. Si tratta din un kit disegnato sotto la gamma Creator e che rappresenta un omaggio al design originale della piccola city car italiana lanciata alla fine degli Anni ’60. 960 mattoncini per ricreare un modello fedele e realistico dell’iconica auto di Fiat.

Il modello prescelto è la 500F Legend di fine Anni ’60, con una riproduzione fedele del Giallo pastello che tinse la sua carrozzeria e dimensioni di 24 cm di lunghezza e un tetto alto 11 cm. Nella scatola è compreso anche un cavalletto in miniatura con il dipinto della Fiat 500 davanti al Colosseo.