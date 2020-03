Techno-Classica Essen 2020: anticipazioni sull'evento

Di Rosario Scelsi sabato 7 marzo 2020

Procede a passo spedito la marcia di avvicinamento a Techno-Classica Essen 2020, che offrirà ancora una volta contenuti di riferimento agli amanti delle auto storiche.

Si avvicina l'appuntamento con Techno-Classica Essen 2020, evento mondiale di riferimento per auto d'epoca, classiche e di prestigio, gioielli da gara, pezzi di ricambio ed altro ancora.

Lo show andrà in scena dal 25 al 29 marzo 2020, nella nota città della Renania Settentrionale-Vestfalia. Qui fervono i preparativi per la 32esima edizione della prestigiosa kermesse tedesca, accolta in un'area espositiva coperta di 120.000 metri quadri, suddivisi in 12 sale, cui si aggiungono 4 aree all'aperto.

La manifestazione, a tratti pioneristica, è un punto di riferimento mondiale tra le fiere classiche. I numeri dello scorso anno danno una dimensione del suo spessore: oltre 2.700 auto da collezione in vendita, più di 1.250 espositori, oltre 220 club e gruppi d'interesse presenti.

Si tratta di un meraviglioso salone per auto d'epoca, la cui formula vincente è stata copiata da molti altri eventi di questo tipo. Costantemente proiettata alla ricerca di nuove idee, Techno-Classica Essen ha sempre mantenuto una forte connessione con il suo spirito originale ed unico.

La ricetta del successo? Presentare sempre ai visitatori degli elementi di novità e di coinvolgimento emotivo, con una selezione eccellente di modelli e di altri prodotti e servizi legati al comparto classico. Anche nel 2020 sarà così. Tra i modelli più singolari attesi negli stand, la Volkswagen e-Bulli.