Formula E: il Coronavirus potrebbe fermare anche l' E-Prix di Roma

Di Junio Gulinelli venerdì 6 marzo 2020

La decisione potrebbe arrivare nelle prossime ore dopo il decreto del Governo che vieta le competizioni sportive





Anche Roma probabilmente cederà alla paura del Coronavirus. In queste ore è nell’aria, ma ancora non ufficiale, l’annullamento dell’ E-Prix di Formula E previsto per il prossimo 4 aprile nella capitale. Non è ancora chiaro se l’appuntamento italiano del campionato delle monoposto elettriche salterà o sarà rinviato a un’altra data. La decisione sembra ormai inevitabile dopo il decreto varato dal Governo che impone lo stop alle competizioni sportive, anche se fino al 3 aprile, giorno prima dell’evento in calendario. Ora bisognerà aspettare soltanto l’ufficialità dell’organizzazione.