Nuova Toyota Yaris: partono le prenotazioni online

Di Dario Montrone venerdì 6 marzo 2020

In arrivo nel mese di giugno, la nuova Toyota Yaris può già essere prenotata online, anche nella versione sportiva GR che arriverà a fine anno.

Dal 5 marzo 2020 è attivo il servizio di prenotazione online per l'acquisto della nuova Toyota Yaris, il cui debutto ufficiale sul mercato italiano è previsto per il mese di giugno. Dopo la prenotazione, i potenziali clienti saranno ricontattati dalle concessionarie nel corso del prossimo mese di aprile, per la scelta degli allestimenti e il prezzo finale.

La quarta generazione della Toyota Yaris è lunga meno di quattro metri, ma l'abitabilità è incrementata grazie alla nuova piattaforma modulare TNGA-B. Nella gamma della utilitaria giapponese, prodotta presso l'impianto francese di Valenciennes per il mercato europeo, figura anche la motorizzazione a tre cilindri 1.5L Hybrid Dynamic Force da 116 CV di potenza che, grazie alla propulsione ibrida, consente di percorre 100 km con il consumo medio di 2,9 litri di carburante (pari a circa 34,5 km/litro), emettendo solo 64 g/km di CO2.



Oltre alla versione standard può essere prenotata anche la sportiva declinazione GR, in arrivo sul mercato italiano entro fine anno. L'inedita Toyota GR Yaris è equipaggiata con il propulsore a benzina 1.6 Turbo a tre cilindri da 261 CV di potenza e 360 Nm di coppia massima che, anche grazie alla massa ridotta di 1.280 kg, permette di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi.

Infine, con la nuova generazione della Toyota Yaris è stato ampliato anche il pacchetto Toyota Safety Sense con il dispositivo Cruise Control Adattivo Full Range dotato di Stop&Go, il sistema LTA di mantenimento attivo della corsia, la funzione di assistenza alle intersezioni stradali - rileva pedoni e veicoli sulla stessa traiettoria dell'auto negli incroci - e l'innovativo airbag centrale ad ulteriore protezione degli occupanti in caso di urti laterali.