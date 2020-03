24H Series Europe 2020: la gara di Monza slitta per il Coronavirus

Di Rosario Scelsi giovedì 5 marzo 2020

L'emergenza Coronavirus impone dei comportamenti prudenziali, anche in ambito organizzativo. Condivisibile la scelta di rinviare la tappa di Monza della 24H Series Europe.

Cambia la tappa di apertura della stagione agonistica 2020 della 24H Series Europe. L'Hankook 12H Monza, inizialmente scelta per battezzare la nuova edizione del campionato, nelle date del 27 e 28 marzo, slitta all'estate, reinserita in calendario per il 10 e 11 luglio. La causa? Il Coronavirus, che sta investendo l'Italia con un carico crescente di preoccupazioni.

A scrivere la gara d'apertura della serie sarà quindi il circuito dell'Estoril, nelle stesse giornate in cui doveva svolgersi la sfida brianzola. Il rinvio della tappa nel Tempio Italiano della Velocità è stato deciso congiuntamente dalla Direzione dell'Autodromo Nazionale di Monza e dal promotore olandese Creventic, motore della macchina organizzativa della 24H SERIES powered by Hankook.

Un atto di responsabilità, che prescinde da possibili provvedimenti delle autorità per gli eventi pubblici in programma anche oltre i limiti attuali: qui i due attori della scelta si sono trovati concordi nel ritenere di estrema priorità la sicurezza di concorrenti, spettatori e personale rispetto ad altre variabili e allo stesso evento.

Tutti i partecipanti confermati alla Hankook 12H Monza sono stati registrati per la prima Hankook 12H Estoril della storia. Rimangono aperte le iscrizioni sia per l'evento portoghese che per la tappa di Monza riprogrammata. Queste le parole di Pietro Benvenuti (direttore generale dell'autodromo italiano): "L'emergenza epidemiologica che sta colpendo il nostro paese ci impone delle scelte responsabili per contrastare e contenere la diffusione del Coronavirus. Siamo felici di aver trovato nel promoter un interlocutore comprensivo che ci ha consentito di proporre comunque al pubblico italiano l'evento, seppur in date diverse".

Calendario aggiornato 24H SERIES 2020

26-27-28 Marzo

Circuito Estoril, Portogallo

Hankook 12H SPA

1-2 Maggio

Circuit de Spa-Francorchamps, Belgio

TCR SPA 500

1-2-3 Maggio

Circuit de Spa-Francorchamps, Belgio

Hankook 24H PORTIMAO

12-13-14 Giugno

Autódromo Internacional do Algarve, Portogallo

Hankook 12H MONZA

10-11 Luglio

Autodromo Nazionale Monza, Italia

Hankook 24H BARCELONA

4-5-6 Settembre

Circuit de Barcelona-Catalunya, Spagna

Hankook 12H IMOLA

9-10 Ottobre

Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, Italia

Hankook 24H COTA USA

13-14-15 Novembre

Circuit of the Americas, Austin, Texas