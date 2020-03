Tesla Model 3 Track Package: pronto pista

Di Junio Gulinelli giovedì 5 marzo 2020

Nuovo pacchetto per i track days con l'elettrica di Palo Alto





Sulla carta una pesante auto elettrica non è certo il miglior mezzo sportivo per divertirsi in pista. Ma non è sempre così. La Tesla Model 3 ha già dimostrato le sue grandi performance e doti dinamiche e ora la Casa di Palo Alto presenta l’allestimento Performance della sua berlina elettrica media con l’aggiornamento Performance Upgrade e il Track Package.

L’elemento più visibile di questo allestimento della Tesla Model 3 sono in nuovi cerchi Zero-G da 20 pollici gommati con pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2. Attraverso el ruote si vedono anche le pinze dei freni ad alto rendimento verniciate in rosso a contrasto. L’impianto frenante è inoltre dotato di un liquido speciale, apposta per l’uso in pista.

L’allestimento Track Package sarà disponibile solo con la versione Performance della Tesla Model 3 che con il Perifmance Upgrade già contava su freni specifici e cerchi da 20 pollici, così come una sospensione più bassa e rigida, pedali in alluminio e il piccolo spoiler posteriore in fibra di carbonio.

Il costo di questo nuovo pacchetto opzionale, disponibile per ora negli Stati Uniti, è di 5.500 dollari, inclusa l’installazione in qualsiasi centro ufficiale Tesla. Potrà quindi essere montato anche sulle Tesla Model 3 già acquistate, o su quelle nuove. Tesla ha anche annunciato che l’utilizzo degli pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 può alterare l’autonomia dell’auto, enza per specificare di quanto.