1000 Miglia 2020: il programma della gara per auto storiche

Di Rosario Scelsi giovedì 5 marzo 2020

Motori delle "nonne" a quattro ruote pronti a rombare per una nuova ed entusiasmante edizione della 1000 Miglia. Al via anche le Ferrari e le Mercedes dei tribute e challenge.

Inizia la marcia di avvicinamento alla 1000 Miglia 2020, in programma dal 13 al 16 maggio. La rievocazione della mitica sfida italiana vedrà al via 400 auto storiche, pronte a far sognare il pubblico, da Brescia a Roma e ritorno. Gli organizzatori della "freccia rossa" hanno illustrato qualche ora fa le ultime novità della trentottesima edizione dell'evento, che rende onore alla memoria della celebre corsa disputata dal 1927 al 1957.

Il via alle danze è fissato per mercoledì 13 maggio, quando il colorato e rombante corteo di vetture d'epoca prenderà le mosse da Brescia, per costeggiare il Lago di Garda, attraversando Desenzano e Sirmione e passando per Villafranca di Verona, Mantova, Ferrara e Ravenna, fino al traguardo di tappa a Cervia-Milano Marittima (RA).

Il giorno dopo, giovedì 14 maggio, gli equipaggi della 1000 Miglia 2020, provenienti da tutti i continenti, si muoveranno verso sud, toccando Cesenatico, San Marino, Urbino, Fabriano, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno, Amatrice, Rieti e Roma, dove la passerella nella cornice glamour di via Veneto, che evoca il ricordo della Dolce Vita, chiuderà la seconda tappa.

Venerdì 15 maggio comincerà la risalita, passando da Ronciglione, Viterbo, Radicofani e Castiglione d'Orcia, con successiva sosta nella suggestiva cornice di Piazza del Campo a Siena. Seguiranno Lucca e Viareggio. Poi sarà il turno di Parma, Capitale Italiana della Cultura 2020, che accoglierà gli equipaggi per l'ultima notte di gara.

Chiusura delle danze nella giornata di sabato 16 maggio, quando le preziose auto storiche della 1000 Miglia 2020 torneranno a Brescia, scenario della cerimonia d'arrivo, passando da Salsomaggiore Terme, Castell'Arquato, Milano, Cernusco sul Naviglio e Bergamo. Si profila uno spettacolo entusiasmante, tanto per il pubblico quanto per i protagonisti, con vetture da sogno, scenari incantevoli ed emozioni da mille e una notte.

Anche quest'anno le auto iscritte al Ferrari Tribute to 1000 Miglia e al Mercedes-Benz 1000 Miglia Challenge, le gare di regolarità riservate alle vetture delle Case di Maranello e Stoccarda, anticiperanno il passaggio delle vetture storiche.