Pininfarina Battista: la versione speciale Anniversario

Di Dario Montrone martedì 3 marzo 2020

Solo cinque esemplari per la speciale hypercar Pininfarina Battista Anniversario, riconoscibile per la specifica carrozzeria tricolore.



La hypercar Pininfarina Battista a propulsione elettrica sarà proposta anche nella versione speciale Anniversario, ma solo in cinque esemplari al prezzo unitario di 2,6 milioni di euro. Questo lotto farà parte dei 150 esemplari previsti in totale, assemblati a mano presso l'impianto di Cambiano (TO), la cui consegna ai legittimi proprietari è in programma entro fine anno.

Esteticamente, la Pininfarina Battista Anniversario è riconoscibile per la carrozzeria tricolore Bianco Sestriere, Grigio Antonelliana e Iconica Blu, nonché per gli specifici cerchi in alluminio forgiati da 21 pollici di diametro. Inoltre, è dotata del pacchetto Furiosa con lo splitter anteriore in fibra di carbonio, le minigonne laterali e il diffusore posteriore, caratterizzati dalla tinta bicolore con il carbonio a vista e il carbonio nella sfumatura Iconica Blu con la filettatura Bianco Sestriere.

Tra le altre specifiche caratteristiche della nuova Pininfarina Battista Anniversario figurano gli interni in pelle sostenibile e Alcantara di colore nero, le specifiche incisioni su telaio e gruppi ottici, il lettering Anniversario sui parafanghi laterali e vari loghi Pininfarina 90.

Infine, per la hypercar Pininfarina Battista Anniversario sono stati confermati i quattro motori elettrici - forniti dallo specialista Rimac - che erogano, complessivamente, 1.900 CV di potenza e 2.300 Nm di coppia massima. La vettura raggiunge la velocità massima di oltre 350 km/h, accelerando da 0 a 100 in meno di due secondi e da 0 a 300 in meno di dodici secondi. Il pacco delle batterie da 120 kWh, invece, garantisce l'autonomia massima di oltre 500 km ed è anch'esso fornito da Rimac.