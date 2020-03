BMW Concept i4: svelata la berlina elettrica bavarese

Di Junio Gulinelli martedì 3 marzo 2020

Il prototipo che anticipa la futura BMW i4 con oltre 500 CV e 600 km di autonomia





A quest’indebita edizione online del Salone di Ginevra 2020, annullato per l’emergenza del Coronavirus, BMW ha svelato la nuova e attesa Concept i4, la berlina elettrica che anticipa le caratteristiche della futura BMW i4. Il modello di serie, che condividerà diversi elementi con questa concept car, dovrebbe arrivare nel 2021 e sarà prodotto presso lo stabilimento di Monaco della Casa bavarese.

Un motore elettrico da 530 CV per la Concept i4

Per ora, comunque, la BMW Concept i4 è spinta dal powertrain elettrico di quinta generazione BMW eDrive, composto da un motore elettrico da 390 kW (530 CV) di potenza, circa l’equivalente in potenza di un V8 termico del marchio tedesco. Quest’unità le garantisce prestazioni praticamente da sportiva con uno sprint da 0 a 100 km/h in 4 secondi e 200 km/h di velocità massima.

Batteria di ultima generazione da 600 km di autonomia

A dare energia al motore della BMW Concept i4 ci pensa una batteria, anch’essa di nuova generazione, estremamente sottile e ad alta intensità energetica. Pesa circa 550 kg e ha una capacità di 80 kWh. Sulla carta garantisce alla berlina tedesca elettrica un’autonomia di 600 km secondo il ciclo WLTP.

BMW Concept i4: debutta il nuovo logo BMW

Anche in termini di design la BMW Concept i4 porta con sé novità inedite come ad esempio il nuovo logo BMW a due dimensioni e semitrasparente. Rispetto alla BMW Concept 4 vista a settembre dello corso anno, la concept i4 si differenzia per la carrozzeria a quattro porte verniciata nella tonalità Frozen Light Cooper e il frontale è dominato dalla grande griglia a doppio rene evoluta e i fari dalle linee ridisegnate. Anche i cerchi sono specifici per questo prototipo e i due paraurti sfoggiano linee estremamente aerodinamiche. Al posteriore troviamo invece i gruppi ottici a L e le prese d’aria verticali.

Gli interni della BMW Concept i4

Salendo a bordo della BMW Concept i4 troviamo linee minimaliste e tanta tecnologia. Scompaiono tutti i comandi fisici, sostituiti da un grande schermo curvo per il sistema di infotainment e il quadro strumenti. Sulla console centrale sono posizionati il comando iDrive e il selettore della trasmissione. Le modalità di guida previste sono tre: Core, Sport ed Efficient e selezionandole cambia anche il design dello schermo.