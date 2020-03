Mercedes-Benz: la versione ibrida EQ Power per CLA e GLA

Di Dario Montrone lunedì 2 marzo 2020

Dopo le A250e e B250e, in arrivo le nuove compatte Mercedes-Benz CLA250e, CLA250e Shooting Brake e GLA250e a propulsione ibrida Plug-In.

Prosegue l'espansione della gamma EQ Power a propulsione ibrida Plug-In di Mercedes-Benz, con le versioni CLA250e e GLA250e dei modelli Mercedes-Benz GLA e Mercedes-Benz CLA, quest'ultima disponibile anche nella variante Shooting Brake con la carrozzeria station wagon in chiave sportiva.

Come le già disponibili A250e e B250e, anche le nuove Mercedes-Benz CLA250e e GLA250e - in arrivo sul mercato italiano nel corso della primavera - sono equipaggiate con il motore a benzina 1.3 Turbo da 160 CV di potenza e 250 Nm di coppia massima, abbinate al propulsore elettrico da 75 kW o 102 CV di potenza e 300 Nm di coppia massima, nonché al cambio automatico a doppia frizione 8G-DCT a otto rapporti. Complessivamente, potenza e coppia massima ammontano, rispettivamente, a 218 CV e 450 Nm.

Per quanto riguarda l'efficienza, Mercedes-Benz dichiara il consumo medio di carburante e le emissioni di CO2 pari rispettivamente a 1,4 litri per 100 km e 31 g/km per la CLA250e, 1,4 litri per 100 km e 33 g/km per la CLA250e Shooting Brake, 1,6 litri e 38 g/km per la GLA250e. A livello di prestazioni, la velocità massima ammonta a 240 km/h per la CLA250e, 235 km/h per la CLA250e Shooting Brake e 220 km/h per la GLA250e, mentre l'accelerazione da 0 a 100 è pari a 6,8 secondi per la berlina coupé, 6,9 secondi per la station wagon e 7,1 secondi per la SUV compatta.

Grazie alla batteria ad alto voltaggio e raffreddata ad acqua di Accumotive da 15,6 kWh, l'autonomia massima in modalità elettrica delle Mercedes-Benz CLA e GLA a propulsione ibrida Plug-In supera i 60 km nel ciclo combinato WLTP. Con il sistema di ricarica in corrente alternata CA da 7,4 kW - dal 10% al 100% - la ricarica dura 1 ora e 45 minuti, mentre con il sistema di ricarica in corrente continua CC da 24 kW - dal 10% all'80% - la ricarica della batteria dura 25 minuti.