Alfa Romeo Giulia GTA: il ritorno della leggendaria Gran Turismo Alleggerita

Di dario montrone lunedì 2 marzo 2020

540 CV di potenza e 1.520 kg di peso per la nuova Alfa Romeo Giulia GTA, disponibile anche nella speciale declinazione GTAm e prodotte complessivamente in soli 500 esemplari.

Ecco la nuova Alfa Romeo Giulia GTA, erede dell'omonima coupé introdotta nel 1965 e simbolo del 110° anniversario della Casa del Biscione. Rappresenta l'evoluzione in chiave ancora più sportiva dell berlina Giulia Quadrifoglio, da cui differisce per le carreggiate anteriore e posteriore maggiori di 50 millimetri, ma soprattutto per la potenza del motore a benzina 2.9 V6 Bi-Turbo incrementata fino a 540 CV che consente di accelerare, grazie anche al dispositivo Launch Control, da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi.

Tuttavia, l'aspetto più importante della nuova Alfa Romeo Giulia GTA è la riduzione della massa di ben 100 kg, dato il peso della vettura ammonta a 1.520 kg. Infatti, è stata utilizzata la fibra di carbonio per l'albero di trasmissione, il cofano motore, il tetto, il paraurti anteriore, i passaruota anteriori e gli inserti dei passaruota posteriori, nonché l'alluminio per il motore, le porte e le sospensioni con il set specifico di molle, ammortizzatori e boccole. Quindi, il rapporto tra peso e potenza è pari a soli 2,82 kg per CV.



Esteticamente, la nuova Alfa Romeo Giulia GTA è riconoscibile per il pacchetto aerodinamico Sauber Aerokit, sviluppato da Sauber Engineering e composto da minigonne laterali, spoiler posteriore specifico, splitter anteriore attivo, cerchi in lega monodado da 20 pollici di diametro e impianto di scarico Akrapovic in titanio con i terminali integrati centralmente nel diffusore posteriore in fibra di carbonio. L'abitacolo, invece, prevede gli interni in Alcantara con la configurazione a quattro posti.

Inoltre, è prevista anche la più estrema declinazione GTAm - omologata per l'uso su strada - con l'abitacolo a due posti secchi completo di rollbar posteriore ed estintore, i sedili sportivi specifici dotati di monoscocca in carbonio e cinture di sicurezza Sabelt a sei punti, lo splitter anteriore maggiorato, l'alettone posteriore in carbonio, i vetri laterali e il lunotto in Lexan. Complessivamente, le nuove Alfa Romeo Giulia GTA e GTAm saranno prodotte in soli 500 esemplari, certificati e numerati. La vendita sarà 'One to One', con l'esclusiva customer experience sia dalla prenotazione e fino alla consegna. Infine, è compreso il pacchetto dedicato Experience Package con il casco Bell nella speciale livrea GTA, l'abbigliamento racing completo di Alpinestars con tuta, guanti e scarpe, il telo copriauto di Goodwool personalizzato e il corso di guida sportiva della Accademia di Guida Alfa Romeo.