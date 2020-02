Pagani Huayra Roadster BC: nuovo video ufficiale

Di Rosario Scelsi sabato 29 febbraio 2020

Pagani Automobili ha divulgato un video in cui spiega lo spirito del progetto della Pagani Huayra Roadster BC, hypercar di grandi contenuti e prestazioni.

Pagani Automobili ha divulgato un video, nel suo canale ufficiale, in cui spiega lo spirito del progetto della Pagani Huayra Roadster BC, che punta all'eccellenza in ogni sua forma. Frutto di un'emozione spontanea, di un desiderio ardente, questa hypercar è un'altra opera d'arte della casa di San Cesario Sul Panaro.

In essa c'è un'attenzione meticolosa, quasi ossessiva, per i dettagli e per il design, al fine di creare una vettura altamente distintiva, che combina al vertice le sensazioni di guida en plein air con la tecnologia più avanzata disponibile oggi.

Il risultato è un "prototipo stradale", nato per emozionare. Per gli approfondimenti sulla Pagani Huayra Roadster BC rimandiamo al precedente post. Qui lo spazio è solo per le immagini proposte dal nuovo video. Buona visione!