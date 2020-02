BMW iNext: i test nel Kalahari, in Sudafrica

Di Junio Gulinelli venerdì 28 febbraio 2020

L'ultima fase di sviluppo della SUV elettrica da 600 km di autonomia





Da un estremo del mondo all’altro. Dal freddo intenso della Svezia, al confine con la Finlandia, dove si svolgono le prove d’inverno dei prototipi, fino al Sudafrica. Il nuovo SUV elettrico di lusso di Casa BMW si prepara al debutto con le ultime prove di sviluppo.

Da Monaco arrivano le ultime fotografie della BMW iNEXT, con la carrozzeria rigorosamente camuffata, a spasso per il deserto del Kalahari, in Sudafrica, dove il marchio bavarese dispone di una base di prove ariprivate in cui il nuovo modello della gamma a zero emissioni è sottoposto a un intenso programma di test in condizioni di caldo estremo e di un’esposizione alle radiazioni solari esagerata. Il tutto per studiare il funzionamento del powertrain e delle batterie in queste condizioni climatiche estreme.

Fango, rocce e sabbia sono le prove con cui la nuova BMW iNEXT si sta confrontando in questo momento, stressando al massimo sospensioni e telaio per comprovarne l’affidabilità e le potenzialità off-road. Anche se, ovviamente, sarà molto difficile che i futuri proprietari dell’elettrica tedesca a ruote alte usciranno dall’asfalto e quasi impossibile che si confronteranno con terreni di tali caratteristiche. Ma questa fase di sviluppo è eseguita da protocollo proprio per garantire la massima affidabilità.

La BMW iNEXT dovrebbe entrare in produzione nel 2021 e, quando sbarcherà sul mercato, potrà garantire un’autonomia massima che raggiungerà i 600 km. Per la produzione la Casa bavarese ha scelto la location industriale più avanzata del marchio, Dingolfing (in Germania), dove vengono prodotte le top di gamma della famiglia di Monaco, la BMW Serie 7 e la BMW Serie 8. Oltre a far debuttare il sistema elettrico di quinta generazione, la iNEXT sarà anche un vero e proprio laboratorio di prova per testare e presentare anche le nuove tecnologie e il nuovo linguaggio stilistico che farà da base a tutte le BMW del futuro.