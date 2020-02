Revello e Di Cosmo, una gran coppia per la Super Cup!

Di nicopatrizi sabato 29 febbraio 2020

Il ligure ed il lombardo puntano alla vittoria in 1.Divisione

Tra i numerosi piloti che risponderanno presente alla Super Cup 1.Divisione 2020 troviamo anche Alfredo Di Cosmo ed Alessandro Revello. I due, dopo le numerose ottime prove mostrate nella scorsa stagione, torneranno a dividere la Seat Leon Cup Racer gestita dal Team Cars Racing diretto dallo stesso Revello e dalla consorte Gloria Fantuzzi. L'obiettivo del gioviale team-manager ligure e del coraggioso lombardo, uno dei primi piloti diversamente abili a gareggiare su base regolare nel CIVT cogliendo numerosi successi dopo essere stato "svezzato" dalla palestra del Trofeo Fisaps, è di conquistare il titolo della 1.Divisione e della classe Turismo 1.

La concorrenza delle vetture "Cup Racer" e 24 Ore Special sarà quantomai nutrita ma dopo gli ottimi riscontri del 2019 c'è tanta voglia di fare bene. Revello, che corre in Super Cup dal 2016, è ormai diventato uno dei veterani della serie curata dalla A.S.D.Italia Corse di Giordano Giovannini, che punta ad un grande successo di iscritti grazie ad una formula organizzativa davvero concorrenziale: eventi quasi tutti in gestione esclusiva Italia Corse con possibilità di noleggio dei box, gomme e pneumatici liberi, copertura mediatica ampia grazie alla Diretta Streaming e, a livello agonistico, due allettanti novità: la "tripla gara" di Vallelunga del 21 Giugno, su tre manche per ciascuna Divisione, e l'evento estivo di Misano Adriatico del 2 Agosto che vedrà, prima volta per la pista riminese dal 2016, lo schieramento diviso in due Gruppi.