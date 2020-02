Faro Racing annuncia Cipolla per la Renault Clio Cup!

Di nicopatrizi giovedì 27 febbraio 2020

Affiancherà il fiorentino Giulio Bensi

La Faro Racing fa sul serio in vista della Clio Cup 2020. La formazione laziale, dopo avere già annunciato l'ingaggio del fiorentino Giulio Bensi, ha ora confermato l'arrivo nelle proprie file del laziale Ercole Cipolla. Cipolla ritorna dunque nella serie dopo una ottima prima parte di stagione 2019, in cui ha ottenuto cinque piazzamenti nella Top Ten su otto manche disputate, con il quarto posto di Monza quale migliore risultato.

La Faro Racing però non intende fermarsi qui e conta di schierare per il primo round di Monza del 16 e 17 Maggio almeno cinque Renault Clio Turbo 1.6; nelle prossime settimane verranno annunciati i nomi di ulteriori piloti. La Faro Racing può vantare, nella storia recente della Clio Cup Italia, il titolo assoluto conseguito nel 2018 da Simone Di Luca. L'edizione 2020 della Clio Cup Italia consterà di sei doppi appuntamenti e sarà la prima in coabitazione con i Campionati Italiani Aci Sport.