Bentley Mulliner Bacalar: nuovo teaser della due posti

Di Junio Gulinelli mercoledì 26 febbraio 2020

La seconda due posti di Bentley dal 1930 debutterà al Salone di Ginevra 2020





In anticipo sul debutto in anteprima mondiale che avverrà la prossima settimana al Salone di Ginevra 2020, il dipartimento Mulliner di Bentley ha rilasciato una nuova immagine dell'imminente Bacalar, l'ultima creazione costruita dalla divisione specializzata dell'azienda inglese.

La seconda Bentley a due posti dal 1930

La Bentley Mulliner Bacalar diventerà la seconda Bentley a due posti dal 1930 e la prima foto rilasciata svela una un abitacolo con solo due sedili dalla fattura rigorosamente artigianale e un vano bagagli nella zona posteriore, occupato da una un paio di valigie realizzate su misura che si abbinano perfettamente al resto degli interni.

Due posti secchi, cabriolet e spinta dal W12

Finora sono stati svelati pochissimi dettagli sulla nuova Bentley Mulliner Bacalar, ma per ora sappiamo che sarà una GT pura con carrozzeria cabriolet, caratterizzata da uno stile ispirato alla concept car EXP100 di Bentley. Molto probabilmente la potenza di questa granturismo proverrà dal W12 da 6,0 litri con marchio di fabbrica, che nel caso della Continental GT produce 626 CV.

Bentley Bacalar: serie limitata a pochissime unità

Per curiosità, Il nome Bacalar deriva da un lago messicano, una popolare destinazione turistica nota per le sue acque blu e turchesi. La produzione in serie limitata della Bentley Mulliner Bacalar sarà mantenuta in numero molto basso, da 10 a 12 unità programmate, ciascuna delle quali sarà venduta al prezzo di circa 2 milioni.