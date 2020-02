DC Racing con Samuele Fornara attacca l'RS Challenge!

Di nicopatrizi sabato 29 febbraio 2020

Primo pilota annunciato da Davide Corbetta nella serie Italia Corse

La DC Racing di Davide Corbetta conferma la sua presenza nel cosmo Italia Corse ed annuncia il suo primo pilota per l'edizione 2020 del Trofeo Super Cup. Si tratta di Samuele Fornara che impreziosirà i ranghi della nuova classe RS Challenge con la New Clio bianco-blu-rosso del team lombardo già presente nella serie dal 2018. Un ulteriore arrivo che rende sempre più atteso lo "start" della stagione Italia Corse previsto a Magione il prossimo 19 Aprile.

La nuova classe RS Challenge, ideata quest'anno, ha subito raccolto un enorme successo grazie ai molti "punti di forza" offerti dal gruppo di lavoro di Giordano Giovannini: quasi tutti gli eventi in gestione esclusiva Italia Corse, possibilità di affitto dei box, gomme e carburante liberi, Diretta Streaming per la quasi totalità degli eventi, e dulcis in fundo un evento di altissima qualità come quello di Misano Adriatico del 24 Maggio, a contorno del Campionato Europeo Truck e del Weekend del Camionista, tradizionalmente seguito da oltre 35000 spettatori. Altri piloti, al volante di varie vetture quali Mitjet, Super Mitjet e Bmw M3 verranno annunciati dalla DC Racing nei prossimi giorni.