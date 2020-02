Mazda MX-5: la nuova gamma Model Year 2020

Di Dario Montrone mercoledì 26 febbraio 2020

La nuova Mazda MX-5 Model Year 2020 è disponibile nella versione speciale Polymetal, nonché nella speciale declinazione Sport, quest'ultima proposta anche come RF in stile coupé.

Ecco la nuova gamma Model Year 2020 della roadster Mazda MX-5, disponibile sul mercato italiano dal prossimo mese di marzo in due nuove configurazioni. Infatti, sono previste le inedite versioni speciali Polymetal e Sport, quest'ultima anche per la variante RF in stile coupé e non solo nella declinazione standard con la capote in tela Soft Top.

La nuova Mazda MX-5 Polymetal è riconoscibile soprattutto per la tinta Polymetal Gray della carrozzeria, abbinata al colore nero utilizzato per gli specchietti retrovisori esterni e i cerchi in lega Rays forgiati. Inoltre, è dotata anche degli interni in pelle Nappa color Burgundy Red con le cuciture Silver a contrasto. Questa configurazione è equipaggiata con il motore a benzina 1.5L SkyActiv-G da 132 CV di potenza, abbinato al cambio manuale 6MT a sei marce.

In vendita a 33.500 euro, la nuova Mazda MX-5 Polymetal ha la dotazione di serie completa di sistema multimediale Mazda Connect con il navigatore satellitare integrato, interfaccia Apple Car Play e Android Auto di Google, impianto audio Bose, fari Matrix a led e retrocamera, nonché del pacchetto i-Activsense con i dispositivi di riconoscimento dei segnali stradali, frenata di emergenza in città, monitoraggio degli angoli ciechi e riconoscimento della stanchezza del conducente.

La nuova Mazda MX-5 Sport, invece, è mossa dall'altro propulsore a benzina 2.0L SkyActiv-G da 184 CV di potenza, anch'esso abbinato al cambio meccanico 6MT a sei rapporti. La specifica meccanica comprende anche le sospensioni sportive Bilstein, le barre duomi anteriori e il differenziale posteriore autobloccante meccanico. Dotata dei sedili sportivi Recaro in pelle e tessuto scamosciato, questa declinazione è proposta con le colorazioni Machine Gray e Soul Red Crystal, caratterizzate dalla verniciatura Takuminuri con scaglie di alluminio altamente riflettenti. Per quanto riguarda i prezzi, la versione speciale Sport della roadster giapponese è in vendita a 36.100 euro come Soft Top e 38.600 euro come Retractable Fastback.