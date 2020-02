Abarth 695 70° Anniversario: Giro d'Europa in 1949 ore

Di Rosario Scelsi martedì 25 febbraio 2020

Viaggio sulle strade del Vecchio Continente a bordo della 695 70° Anniversario per celebrare il 1949, anno in cui sbocciò lo scorpione di Abarth.

Per celebrare l'anno di nascita del marchio Abarth, che fece il suo debutto in società nel 1949, è stato pianificato un evento commemorativo: il "Giro d'Europa in 1949 ore" a bordo della 695 70° Anniversario. La corrispondenza fra il tempo del tour e la data di origine dell'azienda dello scorpione non è casuale, ma serve a sigillare la ricorrenza.

Il viaggio, partito ieri, si snoderà lungo 8 paesi, per circa 3700 chilometri. Vi prenderanno parte fan, soci dei club e giornalisti di varie origini geografiche, che racconteranno l'impresa anche sui social, per allargare le emozioni alla community.

Lo start è andato in scena in Olanda, a Lijnden. Sono previsti passaggi in Belgio, Germania, Svizzera, Italia (con Torino per fulcro), Francia, Spagna e Portogallo, dove a Lisbona sventolerà la "bandiera a scacchi", dopo poco più di 80 giorni. Grande protagonista, ovviamente, l'Abarth 695 70° Anniversario, limited edition nata per celebrare le sette decadi dello scorpione.

Ecco le parole di Luca Napolitano (Head of EMEA Fiat & Abarth Brands): "Il tour mi sembra il modo migliore per chiudere un anno di festeggiamenti, insieme a tutti i nostri appassionati, club, fan, al popolo di abarthisti di tutta Europa che andiamo ad incontrare durante questo viaggio all'insegna della passione per le auto, del divertimento di guida e delle performance".