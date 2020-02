Una unione ad alto voltaggio tra Smart Eq Cup e Super Cup!

Di nicopatrizi mercoledì 26 febbraio 2020

Tre gare in coabitazione tra la serie elettrica ed il campionato Italia Corse

Si rinnova anche nel 2020 l'alleanza tra la Smart EQ Cup e la Super Cup curata dalla A.S.D. Italia Corse. Quest'anno saranno tre gli eventi in coabitazione tra le due serie. Primo evento in simbiosi sarà quello di Magione del 19 Aprile, poi il 21 Giugno grande passerella all'Autodromo di Vallelunga e quindi il 25 Ottobre le due serie si ritroveranno all'Autodromo "Riccardo Paletti" di Varano de'Melegari. Le due serie già nella scorsa stagione hanno diviso per ben tre volte il sipario, nell'ordine ad Adria, Vallelunga e Magione.

Per la A.S.D. Italia Corse un bel colpo dato che ospiterà una serie che può fregiarsi del titolo di Campionato Italiano Energie Alternative e dovrebbe schierare al via almeno venti vetture ad alto potenziale quali sono le Smart EQ. Il tutto mentre aumentano le adesioni alle serie Super Cup e Supercars Series grazie alle vantaggiose condizioni offerte dall'organizzazione di Giordano Giovannini: eventi in gestione esclusiva, possibilità di affitto dei box e Diretta Streaming, di cui potranno giovarsi anche le numerose serie di contorno che uniranno il loro cammino nel 2020 al Trofeo Super Cup.