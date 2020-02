Formula 1, Gran Premio del Vietnam confermato

Di nicopatrizi mercoledì 26 febbraio 2020

Situazione in leggero miglioramento nel paese asiatico

L'epidemia di Coronavirus , che in questi giorni ha colpito l'Italia causando lo stop precauzionale degli eventi previsti per il 1 Marzo, non fermerà il Gran Premio del Vietnam. La corsa indocinese che quest'anno dovrebbe esordire nel Mondiale di Formula Uno rimane in programma per il weekend del 5 Aprile a meno di un peggioramento repentino e grave della situazione. Al momento i casi di malattia nel Vietnam rimangono ancora pochi e contenuti, ed il miglioramento della situazione nella adiacente Repubblica Popolare Cinese -il cui GP in programma il 19 Aprile a Shanghai è già stato rinviato- ha spinto le autorità vietnamite e la FIA a confermare la prova.

Verranno comunque prese misure imponenti per garantire al pubblico la massima sicurezza ed evitare pericoli di trasmissione del virus. Alcuni dubbi sulla effettuazione della gara erano giunti dopo la notizia della messa in quarantena della città di Son Loi, a non molta distanza dalla capitale Hanoi, per un focolaio di una decina di casi. Il pericolo sarebbe stato al momento contenuto e quindi, per il momento, il GP del Vietnam rimane al suo posto.