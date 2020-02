Coronavirus: rinviate le più imminenti gare auto ACI Sport

Di Rosario Scelsi lunedì 24 febbraio 2020

In un'ottica giustamente prudenziale, l'esecutivo ha assunto dei provvedimenti urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza Coronavirus. Slittano le imminenti gare di ACI Sport su tutto il territorio italiano.

In questi giorni il tema del Coronavirus domina la scena nel nostro paese, per i rischi ad esso connessi e per le legittime preoccupazioni che suscita nella gente. L'emergenza epidemiologica da COVID-2019 ha spinto le autorità a porre in essere delle rigide misure di contenimento.

In ottemperanza al recente decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri, che introduce misure urgenti per la gestione dell'emergenza, ACI Sport, in veste di Federazione nazionale per lo sport Automobilistico per conto dell'Automobile Club d'Italia (ACI), comunica quanto segue:

Tutte le attività, gare e manifestazioni automobilistiche organizzate sotto l'egida federale su tutto il territorio nazionale ed in calendario dal 24 febbraio al 1° marzo 2020 sono rinviate a data da destinarsi.

La Federazione Sportiva si riserva la facoltà di provvedere ad ulteriori rinvii in base alle eventuali nuove disposizioni del Ministero della Salute e alle ulteriori ordinanze di carattere nazionale o regionale.

Fonte | ACI Sport Italia