Pininfarina Battista Anniversario: serie speciale al Salone di Ginevra 2020

Di Rosario Scelsi lunedì 24 febbraio 2020

Al Salone di Ginevra 2020, Automobili Pininfarina presenterà in anteprima mondiale la Battista Anniversario, una versione limited edition dell'hypercar elettrica, destinata a sua volta a sbocciare in soli 150 esemplari.

Una versione in tiratura limitata della Pininfarina Battista, denominata Anniversario, farà il debutto in società al Salone di Ginevra 2020. Questa serie speciale dell'esclusiva hypercar elettrica vuole essere un tributo ai 90 anni di vita della prestigiosa firma del design italiano, che ha dato forma nel tempo ad alcuni dei più bei capolavori a quattro ruote.

Solo cinque gli esemplari previsti per la limited edition celebrativa, destinati ad altrettanti clienti dalle possibilità economiche fuori dal comune, che possono spendere cifre stratosferiche per assicurarsi un simile gioiello, realizzato a mano.

La Pininfarina Battista Anniversario vuole essere la massima espressione di design per la nuova auto elettrica del marchio torinese, con capacità dinamiche ottimizzate, sviluppate a partire da un esclusivo pacchetto aerodinamico. La livrea si annuncia splendida e sarà ispirata alla tradizione dell'azienda, in un connubio fra stilemi della tradizione ed elementi di design innovativi.

Questa versione in tiratura limitata della ormai nota hypercar sarà l'attrazione principale di Automobili Pininfarina al Salone di Ginevra 2020. La spinta, anche in questo caso, farà capo sul motore elettrico da ben 1900 cavalli (1400 kW), capace di regalare una spinta fuori dal comune, con livelli di accelerazione pazzeschi.

Come abbiamo riferito in un precedente post, i test dinamici della Pininfarina Battista sono nella loro fase conclusiva, con risultati di ottimo livello: i prototipi del motore hanno già raggiunto l'80% delle prestazioni potenziali. Sono in programma ulteriori prove condotte da Nick Heidfeld, pilota di sviluppo per Automobili Pininfarina. A questo punto non ci resta che aspettare il debutto in società della nuova Battista Anniversario, per scoprirla in tutti i dettagli. Il conto alla rovescia è già iniziato.