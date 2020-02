Volkswagen Caddy: ecco la quarta generazione

Di Junio Gulinelli venerdì 21 febbraio 2020

Anche la proposta d'ingresso alla gamma dei veicoli commerciali di Wolfsburg passa alla piattaforma MQB, con un look tutto nuovo





Il nuovo modello che si posiziona come proposta di accesso alla gamma tedesca dei veicoli commerciali è la Volkswagen Caddy Turismo 2020. Con i vetri laterali e con le porte scorrevoli, è la variante più polivalente e versatile destinata al trasporto dei passeggeri, visto che ci sarà anche un’altra versione con i pannelli laterali chiusi, da trasporto merci.

La nuova Volkswagen Caddy: debutta al Salone di Ginevra 2020

Novità mondiale al Salone di Ginevra 2020, la quarta generazione della Volkswagen Caddy è un modello completamente nuovo e che sostituisce l’attuale versione, da 16 anni sul mercato. Basata sulla piattaforma modulare MQB del Gruppo Volkswagen, la nuova Caddy 2020 sfoggia anche un’estetica tutta ridisegnata in chiave moderna con un frontale che integra nuovi gruppi ottici a LED che si fondono con la griglia più sottile, ereditata dalla Golf 8.

Anche dietro la Volkswagen Caddy di ultima generazione ha un aspetto completamente diverso. Il lunotto sfoggia ora una superficie vetrata più grande con una barra cromata che lo separa dalla parte inferiore della carrozzeria con Il logo Volkswagen integrato e i gruppi ottici verticali che fanno da cornice.

Interni ancora da svelare

Gli interni della nuova Volkswagen Caddy 2020 saranno svelati in occasione dell’unveiling a Ginevra, anche se per ora sono stati anticipati da un bozzetto che da un’idea del design dell’abitacolo. Anche questo sarà influenzato dalle novità estetiche introdotte con con la nuova Golf.

Volkswagen Caddy 2020: configurabile in diverse versioni, Maxi e Life

All’equipaggiamento di serie si potranno aggiungere come optional fino a 20 sistemi di assistenza alla guida tra cui il controllo della distanza, l’assistente per l’angolo cieco, il Travel Assist e il Trailer Assist. La nuova Volkswagen Caddy sarà inoltre proposta in differenti versioni: Caddy Maxi, con una capacità di carico superiore e Caddy Life, con sette posti.

I motori della Volkswagen Caddy 2020

La gamma motori della nuova Volkswagen Caddy si differenzierà a seconda dei mercati, ma tra le novità introdotte ci sarà il 2.0 TDI Evo che riduce le emissioni di NOX attraverso la doppia iniezione di AdBlue, con potenze da 75 a 122 CV, cambio manuale o automatico DSG, trazione anteriore o integrale 4Motion, oltre a una versione a benzina TSI e a una variante TGI a metano.