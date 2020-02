Volvo S90 e V90: le novità della gamma 2020

Di Junio Gulinelli venerdì 21 febbraio 2020

La Casa svedese rinnova l'ammiraglia nelle versioni berlina, station wagon e cross country con novità estetiche, meccaniche e di equipaggiamento





Volvo aggiorna l’ammiraglia della gamma presentando le due versioni rinnovate della S90 e delle station wagon V90 e V90 Cross Country.

Fra le novità meccaniche introdotte ci sono le varianti mild-hybrid con tecnologia a 48 Volt, ora disponibili su tutti i modelli Volvo nell’ottica di un ulteriore ampliamento dell’offerta di modelli elettrificati.

Le novità estetiche per le Volvo S90 e V90 2020

Novità sono state introdotte anche sotto il profilo estetico, nella sezione anteriore e nella parte posteriore della S90 e della V90, con nuovi fendinebbia, uno spoiler dal profilo rinnovato e un nuovo paraurti anteriore più basso. Al posteriore troviamo la linea dei gruppi ottici posteriori ridisegnata, con luci full-LED e indicatori di direzione dinamici. Nuove colorazioni per la carrozzeria e nuove opzioni per i cerchi aumentano infine le possibilità di personalizzazione.

Impianto audio Bowers & Wilkins e Advanced Air Cleaner

All’interno dell’abitacolo delle Volvo S90 e V90 2020 debutta l’impianto audio Bowers & Wilkins dotato di un’unità di amplificazione potenziata, sistema di cancellazione automatica del rumore nell’abitacolo e a una nuova impostazione che emula effetti acustici da jazz club. Un’altra novità nell’abitacolo è l’unità Advanced Air Cleaner con sensore di particelle di particolato PM 2.5. Inoltre tutti i modelli della Serie 90 e 60 sono ora dotati di doppi punti di ricarica USB-C nella sezione posteriore che sostituiscono le prese a 12 Volt e della funzionalità di ricarica wireless per smartphone.

Nuovo tessuto misto lana per gli interni di Volvo S90 e V90

La Serie 90 e 60 avrà poi a disposizione il nuovo tessuto misto lana utilizzato per la prima volta lo scorso anno per gli esclusivi sedili del modello XC90, mentre per i pacchetti di allestimenti di livello superiore viene proposta anche una variante leather-free degli interni.

Volvo S90 e V90 2020: le novità meccaniche

Proposti per la prima volta sui modelli SUV XC90 e XC60 lo scorso anno, i propulsori mild hybrid sono ora disponibili anche su tutte le altre vetture della Serie 90 e 60, oltre che sulla XC40. Secondo Volvo questi powertrain consentirebbero di abbattere fino al 15% il consumo di carburante e di emissioni in condizioni di guida reale su strada. Il sistema brake-by-wire interagisce con l’impianto di recupero energetico, riducendo il consumo di carburante e le emissioni attraverso il recupero dell’energia cinetica realizzato durante la frenata.