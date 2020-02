DS: due anteprime mondiali al Salone di Ginevra 2020

Di Dario Montrone venerdì 21 febbraio 2020

Stando alle indiscrezioni, dovrebbe essere svelata la nuova premium DS 9, assieme alla concept car che prefigura la futura SUV compatta.



Al'imminente Salone di Ginevra 2020, in programma il prossimo mese di marzo, sarà presente anche il premium brand DS con due novità in anteprima mondiale. Nello specifico, sarà svelato il nuovo modello di serie che affiancherà le già presenti DS 3 Crossback e DS 7 Crossback, affiancato dalla concept car che prefigurerà un ulteriore modello in arrivo prossimamente.

Stando alle indiscrezioni, alla kermesse elvetica sarà presentata la DS 9, inedita berlina di grandi dimensioni, più la concept car DS Aero Sport Lounge che anticiperà la SUV compatta DS 4 Crossback in arrivo nel corso del prossimo anno. I due nuovi modelli di DS saranno svelati in anticipo via facebook, con le dirette di lunedì 24 febbraio alle Ore 17 e mercoledì 26 febbraio alle Ore 8.

Oltre alle suddette novità, saranno esposte anche le già disponibili DS 3 Crossback E-Tense a propulsione elettrica e DS 7 Crossback E-Tense 4x4 a propulsione ibrida Plug-In, nonché la storica coupé Citroen SM per celebrare il mezzo secolo di vita della celebre vettura sportiva sviluppata ai quei tempi in sinergia con il costruttore italiano Maserati.