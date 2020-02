Maserati MC20: ecco la denominazione ufficiale della nuova supercar

Di Dario Montrone giovedì 20 febbraio 2020

In arrivo nel mese di maggio, l'inedita Maserati MC20 rappresenterà la nuova supercar del Tridente, nota anche come MMXX.



La nuova supercar di Maserati, fino ad oggi nota come MMXX, adotterà la denominazione ufficiale MC20. Per la nuova sportiva della Casa del Tridente, sviluppata dalla divisione Maserati Innovation Lab, è stata scelta la sigla alfanumerica acronimo di Maserati Corse 2020.

L'ispirazione per la denominazione ufficiale della nuova Maserati MC20 è il glorioso passato del costruttore modenese, dato che la vettura da corsa Maserati Tipo 26 fu il primo modello a sfoggiare il logo del Tridente, introdotto nel 1926. Inoltre, è stato ripristinato il 'fil rouge' con l'hypercar Maserati MC12 che segnò il ritorno del brand italiano alle competizioni, dopo 37 anni di inattività.

La nuova Maserati MC20, prodotta presso lo storico stabilimento modenese di Viale Ciro Menotti (aggiornato per l'occasione), sarà destinata anche all'impiego in campo agonistico. Per il resto è tutto 'top secret' sulla nuova supercar della Casa del Tridente, la cui presentazione ufficiale è in programma a Modena per fine maggio prossimo.