Nuova Volkswagen Golf GTI: il primo teaser ufficiale

Di Dario Montrone giovedì 20 febbraio 2020

In arrivo al Salone di Ginevra 2020, l'ottava generazione della Volkswagen Golf GTI sarà riconoscibile soprattutto per la grande presa d'aria frontale a nido d'ape.



Ecco il primo teaser ufficiale della nuova Volkswagen Golf GTI, la cui presentazione in anteprima mondiale è prevista al Salone di Ginevra 2020 in programma il prossimo mese di marzo. Stando all'immagine rilasciata dalla Casa di Wolfsburg, l'ottava generazione della 'hot hatch' per antonomasia avrà il paraurti anteriore con la grande presa d'aria integrata a nido d'ape.

Inoltre, tra le altre caratteristiche della nuova Volkswagen Golf GTI figureranno il terminale di scarico sdoppiato e la calandra illuminata a led con luci diurne integrate, quest'ultima prevista come optional. L'abitacolo, invece, sarà caratterizzato dal nuovo volante sportivo multifunzione in pelle dotato di touch control, ma soprattutto dal quadro strumenti Digital Cockpit con l'illuminazione a 32 colori e la specifica grafica in stile GTI, senza dimenticare gli inconfondibili sedili sportivi a scacchi.

Attesa sul mercato europeo nel corso del secondo semestre del 2020, l'ottava generazione della Volkswagen Golf GTI sarà disponibile anche con il sistema Travel Assist attivo fino a 210 km/h e la nuova generazione del dispositivo DCC che prevede la funzione Adaptive Chassis Control. Secondo le indiscrezioni, sarà accreditata della potenza di 245 CV. Infine, condividerà l'esposizione alla kermesse elvetica con la nuova Volkswagen Golf GTD a gasolio da almeno 200 CV di potenza.