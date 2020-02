Nissan Navara N-Guard: il nuovo volto del pick-up giapponese

Di Junio Gulinelli giovedì 20 febbraio 2020

La Casa di Yokohama migliora il pick-up che arriva con una versione speciale





In vendita a partire dal prossimo mese di marzo, il nuovo pick-up Nissan Navara N-Guard arriva con importanti novità e miglioramenti che lo elevano ad aspirante leader della sua categoria. La marca giapponese ha introdotto alcune novità estetiche, meccaniche e di equipaggiamento. Eccole:

Esteticamente questa versione del pick-up di Yokohama non solo introduce una nuova colorazione per la carrozzeria della versione di lancio, in Blu Elettrico che si va ad aggiungere alle altre tre disponibili: nero, bianco e grigio.

Dal punto di vista meccanico, invece, per il nuovo Nissan Navara N-Guard sarà disponibile anche la trasmissione automatica a sette rapporti - la versione normale monta un cambio automatico a sei rapporti - e un differenziale a slittamento limitato.

Look personalizzato, 'blu elettrico'

Dentro il Navara N-Guard sfoggia un look più esclusivo con la stessa tonalità blu elettrico della carrozzeria ripresa per alcuni dettagli e rifiniture, come per le tappezzerie, i rivestimenti delle portiere e i tappetini. Queste semplici novità cromatiche si abbinano a un arricchimento dell’equipaggiamento di serie che aggiungono al pacchetto soluzioni di connettività e infotainment.

Equipaggiamento più ricco

Il Nissan Navara N-Guard potrà infatti contare sul touch screen da 8 pollici per il sistema multimediale, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, oltre all’opzione di un sistema di navigazione satellitare con aggiornamenti delle mappe e del software automatici.

Completano il pacchetto high-tech di bordo i seguenti sistemi:



Piattaforma NissanConnect



Sistema anti-collisione frontale intelligente



telecamera intelligente a 360°



Assistente per le partenze in salita e in discesa



Pianificazione dei percorsi dallo smartphone



Nuovo rivestimento per il cassone

Nissan inoltre ha migliorato il piano del cassone posteriore, che dispone si una lunghezza di 1,59 metri, con un nuovo pannello che assorbe impatti e rumori e uno speciale vinile che protegge dai graffi. Dal punto di vista meccanico il nuovo Nissan Navara N-Guard monta il motore diesel da 2,3 litri e 190 CV di potenza.