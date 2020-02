Honda Civic Type R: ecco la nuova gamma Model Year 2020

Di Dario Montrone giovedì 20 febbraio 2020

Oltre alla rinnovata versione standard GT, la nuova gamma Model Year 2020 della Honda Civic Type R comprende anche le speciali declinazioni Sport Line e Limited Edition.

In occasione del restyling di metà carriera, la gamma della Honda Civic Type R è stata aggiornata al Model Year 2020 che, oltre alla versione standard GT, prevede anche le speciali declinazioni Sport Line e Limited Edition che saranno disponibili sul mercato europeo nel corso della prossima estate.

La nuova Honda Civic Type R Limited Edition sarà prodotta solo in 100 esemplari, riconoscibili esteticamente per i cerchi in lega BBS da 20 pollici di diametro con gli pneumatici Michelin Cup 2, il badge cromato con il logo Civic posteriore, il tetto cromato nero, gli specchietti retrovisori e la presa d'aria del cofano motore di colore nero, nonché per la carrozzeria disponibile anche nella tinta Sunlight Yellow. Equipaggiata con il propulsore a benzina 2.0 Turbo VTEC da 320 CV di potenza e 400 Nm di coppia massima che consente di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi, questa versione speciale della 'hot hatch' giapponese è più leggera di 47 kg per l'eliminazione di sistema multimediale, climatizzatore e materiale fonoassorbente. Inoltre, tra le specifiche caratteristiche figurano i sedili sportivi e il volante sportivo in Alcantara di colore rosso, più il pomello del cambio a goccia e il pacchetto di sicurezza Honda Sensing.



La nuova Honda Civic Type R Sport Line, invece, già in vendita a 41.900 euro, è caratterizzata da vari elementi estetici come lo spoiler posteriore ribassato, i cerchi in lega da 19 pollici di colore grigio scuro con gli pneumatici Michelin Pilot 4S, la linea inferiore della carrozzeria di colore grigio argentato e la gamma cromatica ampliata alla tinta Racing Blue. Inoltre, sono previsti i sedili sportivi di colore nero con le cuciture a contrasto di colore rosso, l'insonorizzazione per il bagagliaio e il portellone posteriore, il volante sportivo in Alcantara e il pomello del cambio a goccia, mentre la dotazione di serie è completa di pacchetto di sicurezza Honda Sensing, sistema multimediale con il display touch screen da 7,0 pollici e l'autoradio digitale DAB con le funzioni Apple Car Play e Android Auto di Google.

La versione standard Honda Civic Type R GT, già in vendita anch'essa da 42.400 euro, porta al debutto numerose novità come il paraurti anteriore aggiornato con nuovi fendinebbia e prese d'aria ampliate, i gruppi ottici Full Led ridisegnati, la nuova calandra, l'impianto frenante potenziato, la nuova taratura dell'assetto, il volante sportivo in Alcantara e il pomello del cambio ridisegnato, il dispositivo ASC per il controllo acustico attivo con le impostazioni specifiche delle modalità di guida Comfort, Sport e +R, più il sistema di analisi delle prestazioni di guida LogR con le funzioni di telemetria e monitoraggio denominate Performance Monitor, Log Mode ed Auto Score.