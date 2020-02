BMW M5: le foto spia dei test invernali

Di Tommaso Giacomelli giovedì 20 febbraio 2020

La BMW M5 si appresta ad avere un corposo restyling, le recenti foto spia mostrano la berlina ad alte prestazioni un test su strada pubblica in inverno.

Sono arrivate alcune nuove foto spia che mostrano la BMW M5 LCI in un test su strada pubblica innevata in questo inverno. La berlina sportiva di Monaco di Baviera è ricoperta da uno strato leggero di camuffature, che copre specialmente l'anteriore e il posteriore della vettura, celando i suoi dettagli più particolari. Su questo muletto si possono comunque vedere i nuovi fari più sottili con il loro nuovo marchio DRL a LED insieme a una nuova griglia e un paraurti anteriore dal disegno rinnovato. Possiamo anche vedere delle nuove luci posteriori con il loro nuovo disegno e un paraurti posteriore, che seppur mascherato, ci mostra alcune modifiche al design.

Motore poderoso

Per quanto riguarda i dettagli di ciò che si celerà sotto al cofano, BMW mantiene ancora il suo riserbo. L'attuale M5 utilizza un V8 da 4,4 litri che produce 591 cavalli di potenza e 750 Nm di coppia. Optando per la versione M5 Competition, la potenza aumenta a 617 CV, e presumiamo che questo motore verrà confermato in una versione analoga a quella attuale. BMW sta inoltre progettando una versione M5 CS di alto livello che innalzerà ancora di più il grado di performance della M5, visto che dovrebbe utilizzare un nuovo motore V8 più compatto capace di produrre ancora più dei 617 CV della M5 Competition. Per l'arrivo sul mercato di questo modello, bisognerà attendere almeno il 2021.