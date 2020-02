Audi: al via la prevendita per RS 4 Avant, RS 5 Coupé e RS 5 Sportback

Di Tommaso Giacomelli mercoledì 19 febbraio 2020

Partono le prevendite per le Audi RS 4 Avant, RS 5 Coupé e RS 5 Sportback. Novità sotto al cofano ma non solo, le sportive di Ingolstadt si migliorano in ogni aspetto.

In Italia inizia la prevendita che Audi fa per i suoi nuovi modelli sportivi: RS 4 Avant, RS 5 Coupé e RS 5 Sportback. Queste vetture si sono rinnovate, non solo nell'estetica, ancora più accattivante e moderna, ma anche sotto al cofano dove arrivano dei nuovi motori V6 2.9 litri TFSI che sono abbinati alla trazione integrale permanente quattro con differenziale autobloccante e al cambio tiptronic a otto rapporti. Anche all'interno è stata prevista un'iniezione in più di tecnologia, con lo sbarco dell'ampio display MMI Touch da 10,1'' con l'intuitività simile a quella degli smartphone e la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto.



Novità motoristica

L'offensiva parte dall'introduzione di questo motore V6 biturbo da 2.9 litri TFSI capace di erogare ben 450 CV di potenza e 600 Nm di coppia in un range compreso tra i 1.900 e i 5.000 giri/min. Le prestazioni garantite sono proverbialmente elevante, con un'accelerazione da 0-100 km/h che viene coperta in appena 4,1 secondi, che nel caso di RS 5 Coupé e RS 5 Sportback scende addirittura a 3,9 secondi. La velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h, che può essere estesa a 280 km/h con il pacchetto Dynamic e Dynamic Plus. La potenza su terra viene scaricata con la trazione integrale permanente quattro con differenziale autobloccante che coadiuva con il cambio tiptronic automatico a 8 rapporti dalla taratura sportiva. La coppia viene ripartita sugli assali con il rapporto 40:60.



Novità di design

Il frontale delle nuove Audi è stato ridisegnato con l'introduzione di un single frame più ampio abbinato a una mascherina a nido d'ape a effetto tridimensionale. I passaruota sono maggiorati, mentre è stata introdotta una sottile fessura piatta alla base del cofano per richiamare la leggendaria Audi Sport Quattro del 1984. In più sono arrivati nuovi paraurti con generose prese d'aria integrate con blade verticali. Non mancano estrattori, spoiler e terminali ovali per l'impianto di scarico RS. Presenti anche cerchi in lega da 19''. All'interno, invece, ci sono sedili rivestiti in Alcantara e pelle.



Prezzi

Per l'Audi RS 4 Avant servono 94.600 euro. Per Audi RS 5 Coupé e RS 5 Sportback servono almeno 97.850 euro.