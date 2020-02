BMW Serie 3: tutte le novità del Salone di Ginevra 2020

Di Dario Montrone mercoledì 19 febbraio 2020

La nuova BMW Serie 3 sarà disponibile nell'inedita versione diesel M340d, mentre la declinazione 330e a propulsione ibrida Plug-In sarà proposta anche con la trazione integrale xDrive.

All'imminente Salone di Ginevra 2020, in programma il prossimo mese di marzo, saranno svelate le novità della nuova BMW Serie 3, disponibili anche per la variante station wagon Touring. La gamma sarà ampliata all'inedita versione sportiva M340d ad alimentazione diesel, mentre la declinazione 330e a propulsione ibrida Plug-In sarà proposta con la trazione integrale xDrive.

La nuova BMW M340d è equipaggiata con il motore diesel 3.0d TwinPower Turbo a sei cilindri in linea che, grazie alla tecnologia 'mild hybrid' da 48V, eroga 340 CV di potenza e 700 Nm di coppia massima. In questa configurazione, la variante berlina accelera da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi, mentre la station wagon BMW Serie 3 Touring copre lo spunto 0-100 in 4,8 secondi. Inoltre, è previsto l'abbinamento con la trazione integrale xDrive e il cambio automatico Steptronic Sport ad otto rapporti.

La BMW 330e a propulsione ibrida Plug-In, invece, adotterà anche la trazione integrale xDrive. Confermata la configurazione che prevede l'abbinamento tra il motore a benzina 2.0i TwinPower Turbo a quattro cilindri, il propulsore elettrico eDrive (da 68 km di autonomia massima) e il cambio automatico Steptronic ad otto rapporti. Complessivamente, questa declinazione della media bavarese eroga 252 CV di potenza e 420 Nm di coppia massima. Non manca la funzione XtraBoost che, per dieci secondi, incrementa la potenza complessiva fino a 292 CV.

Prosegue, intanto, il programma di 'elettrificazione' del costruttore bavarese che, per quest'anno, ha confermato l'introduzione della BMW iX3, la SUV media a propulsione elettrica ed 'alter ego' della X3. L'anno prossimo, invece, debutteranno i modelli elettrici BMW i4 e BMW iX5, quest'ultima versione di serie della concept car iNext. Dal mese di luglio, infine, le auto a propulsione ibrida Plug-In di BMW saranno dotate del dispositivo sonoro BMW IconicSounds Electric per la modalità di guida elettrica, messo a punto dai musicisti Hans Zimmer e Renzo Vitale.