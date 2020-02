Abarth: sfida per il Campione dei Campioni 2019 e calendario racing 2020

Di Tommaso Giacomelli martedì 18 febbraio 2020

Abarth: ufficializzati i programmi racing 2020 e assegnazione del titolo di Campione dei Campioni di Abarth del 2019.

Andrea Nucita, vincitore dell’Abarth Rally Cup 2019 con 124 Spider rally, e Dennis Hauger, vincitore del Campionato Italiano F4 powered by Abarth 2019, si sono sfidati per incoronare il “Campione dei Campioni Abarth 2019". La sfida è stata realizzata sia su pista, sia su sterrato, per renderla più avvincente e per non dare nessun vantaggio all'uno o all'altro pilota. Per andare a fondo in questa prova bisogna adottare due stili di guida ben differenti: in pista ci vuole precisione, continuità e capacità di sfruttare tutta la potenza del motore con traiettorie precise; sullo sterrato bisogna saper improvvisare, controllare le sbandate e cercando la performance sfruttando le doti di stabilità e trazione. I due si sono misurati con la nuova Abarth 695 70° Anniversario, con la quale i due piloti hanno aggredito le curve dell’impegnativo circuito romagnolo regalando grande spettacolo. Alla fine della giornata i due hanno chiuso in assoluto pareggio, venendo dichiarati entrambi Campioni dei Campioni Abarth 2019.



Le parole di Napolitano

E continua Napolitano: “Tutti i piloti e i team di Abarth sia in pista che nei rally sono fondamentali nella nostra attività di ricerca e sviluppo, infatti il racing è per noi un durissimo banco di prova dove testiamo soluzioni tecnologiche che poi in qualche caso portiamo nella produzione di serie. E nel 2020 il nostro impegno nel racing proseguirà sia in pista con la Formula 4 in Italia e in Germania, che nei Rally, nell’Europeo e nell’Abarth Rally Cup, perché questo è quello che ci piace fare, metterci alla prova e migliorarci ogni giorno, proprio come Carlo Abarth ci ha insegnato.”



Il Calendario Racing 2020

Si aprono le iscrizioni per la seconda edizione dell'Abarth Rally Cup che si disputa con l'Abarth 124 rally nel Campionato Europeo ERC, e che prevede un montepremi complessivo di 210.000 euro per i 6 appuntamenti scelti nell'ambito del calendario del FIA-ERC 2020:





Rally Islas Canarias (Spagna), 7-9 maggio, asfalto;



Rally Liepāja (Lettonia), 29-31 maggio, terra;



Rally Poland (Polonia), 26-28 giugno, terra;



Rally di Roma Capitale (Italia), 24-26 luglio, asfalto;



Barum Czech Rally Zlín (Repubblica Ceca), 28-30 agosto, asfalto;



Rally Hungary (Ungheria), 6-8 novembre, asfalto.



Abarth supporterà i team privati sui campi di gara con il servizio ricambi nel parco assistenza, con la presenza di ingegneri e tecnici e anche con la struttura Hospitality Abarth. Il Campionato italiano di Formula 4 inizia il 17 maggio a Monza e si articola su 7 appuntamenti di 3 gare ciascuno. Quello tedesco il 26 aprile sul circuito di Oschersleben, con un calendario di 7 appuntamenti.