Volkswagen Golf GTD: anteprima mondiale al Salone di Ginevra 2020

Di Dario Montrone lunedì 17 febbraio 2020

Ecco il primo teaser della nuova Volkswagen Golf GTD, la versione sportiva diesel dotata di doppio catalizzatore SCR.



In vista della presentazione all'imminente Salone di Ginevra 2020, in programma il prossimo mese di marzo, è stato rilasciato il primo teaser ufficiale della nuova Volkswagen Golf GTD, la versione sportiva a gasolio dell'ottava generazione della compatta tedesca, disponibile in questa configurazione sin dal lontano 1982.

Grazie ai due catalizzatori SCR a doppia iniezione di AdBlue, la nuova generazione della Volkswagen Golf GTD farà registrare bassi livelli delle emissioni si CO2 ed NOx. Inoltre, la Casa di Wolfsburg ha dichiarato che questa declinazione in chiave sportiva della famosa hatchback "raggiungerà alte prestazioni nella massima efficienza".

Stando alle indiscrezioni, la nuova Volkswagen Golf GTD sarà equipaggiata con il motore diesel 2.0 TDI Evo da 200 CV o 204 CV di potenza, abbinato sia al cambio manuale a sei marce che al cambio sequenziale a doppia frizione DSG a sette rapporti. Infine, condividerà la presentazione ufficiale alla kermesse elvetica con la nuova Volkswagen Golf GTI a benzina da 245 CV di potenza.