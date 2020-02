Sei gare per il 2020 della Topjet F2000

Di nicopatrizi giovedì 13 febbraio 2020

Prime due gare all'estero

Il Trofeo Topjet F2000 si appresta a mettere in scena una agguerrita edizione 2020. Saranno diversi i piloti ad ambire al trono conquistato nel 2019 da Andrea Cola, in sei eventi che dovrebbero contare su un buon afflusso di monoposto. Confermato il format sportivo con due prove libere da 25 minuti ciascuna, una singola qualifica ufficiale sulla stessa lunghezza e due manche di gara da 25 minuti più un giro addizionale. Il calendario sarà speculare rispetto alla edizione 2019, con le prime gare all'estero ed il resto della serie tutto su circuiti italiani. Si partirà il weekend del 19 Aprile all'Hungaroring, poi tappa in Austria il 17 Maggio al Red Bull Ring. Debutto in Italia il 14 Giugno a Vallelunga, poi tappa estiva il 19 Luglio al Mugello. Rush finale con la penultima tappa il 30 Agosto ad Imola; poi dopo un mese e mezzo gran finale a Monza il 18 Ottobre. A partire dalla tappa di Red Bull Ring gli eventi saranno validi per il Trofeo Aci Sport. Grande la copertura mediatica sia con la conferma della Diretta Televisiva che con la App F2000 Topjet che permetterà ai fans di seguire live tutti gli eventi su qualsiasi dispositivo mobile.

N.M.B.