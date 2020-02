Fiat Toro: le foto spia della variante SUV

Di Dario Montrone giovedì 13 febbraio 2020

In arrivo l'inedita Fiat Toro SUV, versione di serie della concept car Fastback con la carrozzeria da SUV coupé.

La gamma del pick-up Fiat Toro, commercializzato sul mercato sudamericano e non sul mercato europeo, potrebbe essere ampliata alla variante SUV, come testimoniano le foto spia che ritraggono i muletti della vettura in fase di collaudo. Anche se pesantemente camuffata, l'inedita Fiat Toro SUV non dovrebbe avere le forme classiche da Sport Utility Vehicle tradizionale.

Infatti, questo modello potrebbe rappresentare la versione di serie della concept car Fiat Fastback, esposta al Salone di San Paolo del 2018. Quindi, l'inedita Fiat Toro SUV dovrebbe avere la carrozzeria da SUV coupé. Oltre alla piattaforma anche a trazione integrale 4x4, con il pick-up Fiat Toro dovrebbe condividere anche la lunghezza di circa 490 centimetri.



Anche se destinata principalmente al mercato sudamericano, la versione di serie della concept car Fiat Fastback potrebbe essere commercializzata anche sul mercato europeo, diversamente dal pick-up Fiat Toro molto simile all'omologo Fiat Fullback. Considerate le suddette caratteristiche, questa SUV coupé del costruttore torinese potrebbe essere molto competitiva nel rapporto tra prezzo e contenuti.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, l'inedita Fiat Toro SUV dovrebbe condividere tutte le unità già disponibili con la variante pick-up, vale a dire il motore 1.8 Flex a benzina ed alcol proposto sia con il cambio manuale a cinque marce che con il cambio automatico a sei rapporti e il propulsore di pari alimentazione 2.4 Flex abbinato al cambio automatico a nove rapporti, nonché il motore diesel 2.0 MultiJet da 170 CV di potenza abbinato anch'esso al cambio automatico a nove rapporti.